'Onderhandelingen tussen Hamilton en Mercedes in impasse beland'

De onderhandelingen tussen Lewis Hamilton en het team van Mercedes over een nieuw contract zijn in een impasse beland. Dat bericht brengt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Hamilton zou een aanbieding voor een verbintenis met een salaris van 40 miljoen euro per jaar, plus een bonus van 10 procent van dat bedrag bij een kampioenschap, naast zich neergelegd hebben.

Hamilton heeft zodoende officieel geen werkgever op dit moment. Zijn vorige contract liep op 31 december 2020 af en dus is hij op dit moment werkloos. Mercedes-teambaas Toto Wolff is bereid lang te wachten op een definitief antwoord van de zevenvoudig wereldkampioen. Als hij maar voor de wintertest van 2 tot en met 4 maart in Barcelona duidelijkheid verschaft, dan vindt Wolff het allemaal prima.

George Russell

Daimler-topman Ola Kallenius is minder geduldig en dringt aan op een snelle afwikkeling van de gesprekken. En mocht Hamilton niet akkoord gaan met de voorwaarden zoals die hem nu geboden zijn, dan neemt Mercedes maar genoegen met een andere coureur. Williams-rijder George Russell zou in dat geval de meest voor de hand liggende kandidaat zijn.

Russell sprong in de Grand Prix van Sakhir al in bij Mercedes als vervanger van de zieke Hamilton. De jonge Brit presteerde uitstekend, met een tweede plaats in de kwalificatie. Hij leek zelfs op weg naar een overwinning, maar geklungel van het team in de pitstraat gooide roet in het eten. Mercedes monteerde een verkeerde set banden op de auto van Russell en vervolgens ging het van kwaad tot erger. Uiteindelijk finishte hij slechts als negende, maar hij had wel zijn visitekaartje afgegeven.

Juist dat optreden van Russell is voor Kallenius aanleiding om de prijs in de onderhandelingen met Hamilton te drukken. De Daimler-topman is van mening dat er prima - en vooral goedkopere - alternatieven voor de regerend wereldkampioen zijn. Hamilton zet op zijn beurt in op meer waardering en wil graag een prominentere rol binnen het merk Mercedes vertolken, bijvoorbeeld als uithangbord voor de elektrificatie van het merk.

Zullen beide partijen elkaar ergens in het midden vinden of lukt het ze niet om het eens te worden over een nieuw contract? Dat laatste zou een onwaarschijnlijke en spectaculaire ontwikkeling zijn, maar Kallenius lijkt er niet voor terug te deinzen om zijn wil door te drukken. Hamilton is dan ook gewaarschuwd, met te gortige eisen zou hij zomaar naast de pot kunnen piesen.