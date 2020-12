Gerhard Berger over Ferrari: "Het is erg moeilijk om met Italianen succes te behalen"

Ferrari eindigde dit jaar als zesde in het WK voor constructeurs. Hiermee is 2020 het slechtste resultaat voor de Italianen geworden in 40 jaar tijd. Het lukte Ferrari niet om een competitieve auto te geven aan Charles Leclerc en Sebastian Vettel waardoor het een rampseizoen is geworden.

Voormalig Ferrari-coureur Gerhard Berger reed in totaal zes seizoen voor het team uit Maranello. Tussen 1987 en 1989 was hij actief voor het Italiaanse team, net als tussen 1993 en 1995. Hij won in die periode vijf keer een F1-race en werd twee maal derde in het kampioenschap voor coureurs.

In gesprek met motorsport-total.com zegt hij dat het moeilijk is om succes te halen met Ferrari: "Het is altijd erg moeilijk om het uiteindelijke succes te behalen met Italianen. Ik heb het zelf zes jaar geprobeerd en stond altijd vooraan, maar we hebben het wereldkampioenschap niet gewonnen."

Volgens Berger zijn er maar twee coureurs geweest die Ferrari echt naar de top hebben weten te brengen. "In de tijd dat ik keek, hebben twee mensen Ferrari echt op de weg naar succes gezet: dat was Niki Lauda, ​​die ze echt op het circuit in de goede richting wist te duwen, en Michael Schumacher."

De laatste coureur die Ferrari het wereldkampioenschap bezorgde, was Kimi Raikkonen in 2007. "Dat was ook een beetje toeval", denkt Berger. "Rijden met het Ferrari-team, met de Italiaanse mentaliteit, hoe geweldig het ook is, is een moeilijk iets, dat is niet ieders kopje thee."