Norris en Sainz hebben onder-onsje om Ferrari shirt: "Heb je deze op eBay gekocht?"

Carlos Sainz en Lando Norris, vaak ook wel Carlando genoemd, zullen volgend jaar niet meer teamgenoten van elkaar zijn. De jonge Spanjaard zal vertrekken naar het team van Ferrari, waar hij viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel vervangt.

Tijdens het 2019- en 2020-seizoen was er vaak te zien hoe Sainz en Norris vaak op humoristische manier met elkaar om gingen. Zo haalden ze vaak grapjes met elkaar uit, of maakten ze elkaar voor de grap belachelijk op social media. Ook al is Sainz nu officieel geen teamgenoot meer van Norris, het elkaar belachelijk maken is niet gestopt.

Zo verscheen laatst het volgende filmpje op Instagram van Carlos Sainz, waar in hij te zien is met een Ferrari t-shirt.

Echter, Lando Norris kon het niet laten om een sluwe opmerking te plaatsen onder dit filmpje met de tekst "Heb je dit shirt op eBay gekocht?"

Carlos Sainz wist daar een goede comeback op te maken en zei: "Nee, maar ik kan Ferrari vragen om er een naar mijn grootste fan te sturen!"