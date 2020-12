Verstappen hoogste in de Power Rankings, Hamilton hoogste in de Fan Power Rankings

Zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton kenden in 2020 een geweldig seizoen. De eerste wist bijna alle races het maximale uit zijn materiaal te halen, en de ander was simpelweg dominant - een zevende wereldtitel was het gevolg.

De Formule 1-organisatie plaatst op elke woensdag na een race de zogeheten Aramco Power Rankings, waar een onafhankelijke groep individuen de coureurs beoordelen, met daarbij hun respectievelijke materiaal uit de vergelijking gehaald. Dit wil dus zeggen dat degene die de race wint niet automatisch een beste relatieve prestatie heeft neergezet.

Het waren beide eerder genoemde heren die de bovenste plekken van deze ranglijst aanvoerden, maar doordat Lewis Hamilton één weekend heeft gemist was het toch de Nederlander die uiteindelijk de bovenste stek wist te bemachtigen.

Echter, aan het einde van het seizoen mochten de fans ook bepalen wie er, volgens hun, het sterkste seizoen heeft gereden. Voor deze ranglijst werd Lewis Hamilton op de eerste plaats gezet.