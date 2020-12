Het was misschien één van de meest karakteriserende rivaliteiten van het einde van het V10-tijdperk en het begin van het V8-tijdperk: de strijd tussen Fernando Alonso en Michael Schumacher.

Een gebruiker op Reddit heeft een oud onboard-filmpje afkomstig van Alonso zijn R26 bewerkt zodat het filmpje 60 frames per seconde weergeeft, om dusdanig een geweldige inzicht te geven in deze strijd tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2006.

Het gaat dan misschien niet om het V10 gejank die we hoorden van de R25 die te zien was op het Yas Marina Circuit tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi van een week terug, maar desondanks zullen veel F1-fans dit geluid kunnen waarderen.