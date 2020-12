Dit is hoe McLaren de gewenste ambiance kan behouden met Ricciardo

Daniel Ricciardo zal volgend seizoen Carlos Sainz vervangen, welke naar het team van Ferrari verhuist. Dit markeert dan ook het einde van de samenwerking tussen Carlos Sainz en Lando Norris, één die door het team uit Woking als erg succesvol werd gezien. Dit is wat Daniel Ricciardo aan het team zal toevoegen, en welke aspecten van de gewenste ambiance hij simpelweg maar zal moeten accepteren.

McLaren wist dit jaar de derde plek in het 2020-kampioenschap te bemachtigen, en deze prestatie is deels te danken aan de sublieme samenwerking tussen de twee coureurs van afgelopen seizoen. "We hadden twee coureurs, Lando Norris en Carlos Sainz, zij werkten extreem goed samen", zo werd Andrea Stella gequote in Speedweek.com.

Stella legt verder uit dat daar een bepaalde omgeving voor gecreëerd was. "Er is altijd een open dialoog geweest, we stimuleren duidelijke ideeën hoe we de auto sneller kunnen maken - deze is gekenmerkt door vertrouwen en duidelijkheid."

"Met de komst van Daniel Ricciardo, kunnen we vast en zeker deze gecreëerde atmosfeer vasthouden, maar Daniel is geen Carlos - hij is een compleet ander persoon", zo vertelt Stella verder. "Desalniettemin denken wij dat wij een extreem sterk rijders-duo op de grid kunnen zetten volgend seizoen."