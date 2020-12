Rosberg: "Hamilton is geen complete coureur zoals Schumacher"

Nico Rosberg vindt dat Lewis Hamilton niet helemaal de 'complete' coureur is die Michael Schumacher was in zijn Formule 1-carrière. Natuurlijk zijn er door Hamilton's dominantie in de Formule 1 constante vergelijkingen met Schumacher geweest, en in een seizoen 2020 waarin Hamilton het record van Schumacher voor de meeste overwinningen overtrof en zijn totaal van zeven wereldkampioenschappen evenaarde, zijn die vergelijkingen alleen maar frequenter geworden.

Het lijkt erop dat bijna iedereen in de Formule 1-gemeenschap heeft meegewerkt aan het debat, maar Rosberg was duidelijk dat Hamilton niet de 'complete' coureur is die Schumacher was. De wereldkampioen van 2016 is de enige coureur die Hamilton heeft verslagen sinds het turbo-hybride tijdperk begon in 2014.

Het was Hamilton die Schumacher verving bij Mercedes vanaf 2013, na drie seizoenen waarin Rosberg voor Schumacher was geëindigd in het kampioenschap als zijn Mercedes-teamgenoot.

"Schumacher was zeker de meest complete coureur van allemaal", zei Rosberg in een gesprek met de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. "De manier waarop hij deze sport heeft ervaren, de motivatie om zichzelf en het team op elk denkbaar gebied te verbeteren, dat is behoorlijk groot. Ik denk niet dat dit een tweede keer is gebeurd in de Formule 1."

Rosberg deed op geen enkele manier afbreuk aan Hamilton's talent, daarbij verwijzend naar zijn 'indrukwekkende' vermogen om onmiddellijk snel te zijn wanneer hij in een racewagen zit.

"Hamilton is een natuurtalent, een coureur van een andere planeet", zei Rosberg. "Hij zit in een auto en is meteen snel, wat best indrukwekkend is."