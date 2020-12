Hamilton over strijd met Red Bull in 2021: ''We hebben een gevecht ophanden''

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kijkt vooruit om de strijd aan te gaan met Red Bull in 2021. Na de perfecte afsluiter voor de Oostenrijkers in Abu Dhabi denkt de 35-jarige coureur dat het team van Max Verstappen weer de aansluiting heeft gevonden.



In 2020 stond er geen maat op de Duitse fabrikant. Van de zeventien verreden races, won Mercedes er dertien. Vijftien maal werd er door een zwartgespoten Silberpfeile een poleposition gescoord. Met overtuiging nam de succesformatie voor de zevende maal op rij het rijders -en constructeurskampioenschap mee naar Stuttgart. Een nieuw record.

Maar ondanks deze succesvolle reeks, ving Lewis Hamilton na de race op Yas Marina signalen op dat het volgend jaar er wel eens anders uit zou kunnen zien, met name door Red Bull Racing. "Het was een geweldig resultaat [voor ze], goed gereden door Max het gehele weekend. Het laat zien dat ze een goede wagen heeft.'' In de paddock werd gesuggereerd dat Mercedes geen aanspraak maakte op de zege vanwege problemen met de krachtbron. Lewis Hamilton denkt eerder dat Red Bull zich sterk heeft verbeterd: ''Van wat ik weet, hebben we niet iets aan de motor veranderd. Het was gewoon onze echte snelheid in plaats van dat we een stap terug moesten zetten. Red Bull heeft het gehele seizoen hier heel hard voor gewerkt."



Zonder twijfel zegt de Britse Mercedes-coureur dat het een uitdaging wordt om Red Bull te verslaan in 2021. "We hebben een gevecht ophanden. Deze jongens gaan volgend jaar net zo sterk voor de dag komen als nu, met auto's die nagenoeg hetzelfde blijven. Ik ben erg opgewonden voor deze uitdaging en de strijd die we hopelijk zullen krijgen."