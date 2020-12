Alexander Albon doorbreekt stilte: ''Ik kan niet liegen, ik laat het hier niet eindigen''

Na de bekendmaking van Sergio Pérez als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, heeft Alexander Albon voor het eerst gereageerd op zijn degradatie. In 2021 zal de Thai een test -en reserverol bekleden bij Red Bull Racing. In een post op Instagram uitte de 24-jarige coureur zijn teleurstelling: "Ik kan niet liegen, het doet pijn. Ik heb alles gegeven, maar het was niet genoeg."



Alexander Albon - die een podium scoorde in de Grand Prix van Toscane en Bahrein - blijft ondanks de bittere pil strijdvaardig en hoopt op een terugkeer. "Ik geef niet op. Mijn hele leven ben ik hieraan toegewijd en ik laat het hier niet eindigen. Ik heb nog veel om te laten zien. Mijn focus is om terug te keren in 2022 en de Thaise vlag opnieuw te laten wapperen."

Voor fans en anderen liet de bescheiden Londenaar nog een speciale voetnoot achter. "Ik wil mijn grote dankbaarheid tonen aan iedereen die mij heeft gesteund, speciaal naar mijn Thaise fans. Door jullie had ik de kracht om door te gaan ondanks verschillende commentaren", doelt de Thai op de aanhoudende kritieken vanuit de media op zijn prestaties.

In 2020 stonden zijn uitslagen in schil contrast met stalgenoot Max Verstappen. In het kwalificatieduel won de Thai niet één keer van de Limburger. In de wedstrijden kwam de 24-jarige coureur weinig uit de verf om een rol van betekenis te spelen. De twee podia konden dat niet verbloemen. In de eindstand werd de Red Bull-protegé zevende met een puntenscore dat de helft minder was dan zijn teamgenoot.