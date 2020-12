Nieuwe eigenaar Mercedes INEOS: "Geen teken dat Hamilton vertrekt"

Wie betaalt, bepaalt. Dat zei Michel Perridon ooit toen hij als sponsor in de F1 actief was met zijn merk Trust. Directeuren van bedrijven die sponsoren hebben ook graag een mening en laten die ook zeker graag horen. Datzelfde geldt nu met INEOS, dat een groot aandeel in Mercedes heeft genomen.

INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe zal hetzelfde hebben gedacht, want waar we hem vrijwel nooit in de media hoorden, is hij meteen een paar dagen na de deal met Mercedes in de media te vinden over de contractsituatie van Lewis Hamilton.

De Brit geeft totaal geen teken dat hij wil vertrekken bij het Duitse team. Dat zegt miljardair Sir Jim Ratcliffe, de voorzitter van de Britse chemiemultinational Ineos. Slechts 10 dagen resteren op het bestaande Mercedes-contract van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

Nog geen gesprekken

De 35-jarige coureur gaf toe dat de gesprekken om zijn contract te verlengen nog niet eens begonnen zijn. Toto Wolff reageerde erop: "Vroeg of laat zal het gebeuren. Het is uiterlijk rond voordat we beginnen met testen. We zetten er geen datum of deadline op."

"Lewis is de beste coureur van deze generatie, en we hebben de beste auto. We hebben een persoonlijke relatie, maar het is natuurlijk ook voor beide partijen voordelig. We hebben elkaar nodig. We hoeven alleen maar op de knop te drukken."

Ratcliffe bevestigde dat hij niet betrokken zal raken bij de contractbesprekingen, en drong erop aan dat een dergelijke beslissing via Toto gaat. "Maar het is duidelijk dat hij geen mindere coureur is geworden", zei hij, verwijzend naar Hamilton. "Hij staat nog steeds aan de absolute top van de F1, ondanks dat hij 35 is. Er is geen teken van verandering of dat hij wil vertrekken."