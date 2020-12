Carlos Sainz over eerste werkdag bij Ferrari: "Dit vergeet ik mijn leven niet meer"

Vijf dagen na zijn laatste race voor McLaren bracht Ferrari's nieuwe coureur Carlos Sainz zijn eerste dag op vrijdag door met zijn nieuwe team. Sainz bezocht de Ferrari-fabriek in Maranello en sprak voor het eerst met de media sinds hij McLaren verruilde voor Ferrari.

Tegen de pers zei Sainz: "Mijn eerste keer in het rood is, zoals jullie je kunnen voorstellen, behoorlijk speciaal. Het is over het algemeen een speciale dag voor mij en het is waarschijnlijk een dag die ik nooit zal vergeten."

Sainz keerde kort terug naar het Engeland na de Grand Prix van Abu Dhabi, die vorige week plaatsvond, voordat hij naar Italië vertrok om met Ferrari te gaan werken. "Van mijn kant ben ik er helemaal klaar voor, ik ben volledig gemotiveerd. Hier vandaag, al na gisteren het Verenigd Koninkrijk te hebben verlaten, totaal nieuw, totaal opgefrist voor deze nieuwe uitdaging."

Feestdagen

Hij kon dinsdag niet testen voor zijn nieuwe team in Yas Marina vanwege beperkingen die coureurs die vorig seizoen deelnamen, uitsluiten. Sainz zei dat hij nu uitkijkt naar de rustige periode, voordat hij echt van start gaat in Maranello: "Een kerstfeest, een paar feestdagen om los te komen en ervoor te zorgen dat we de batterijen zo snel mogelijk opladen."

"Je kunt er zeker van zijn dat ik hier begin januari zal zijn om te blijven pushen, om dit team te blijven helpen om zo snel mogelijk vooruit te komen in de beste richting. Om eerlijk te zijn kan ik niet wachten op het nieuwe jaar."

Zijn eerste dag bij het team omvatte een rondleiding op de fabriek, enkele vergaderingen en een stoeltje schuimen die geschikt is voor de auto van 2018 die Sainz zal testen om zich voor te bereiden op 2021. "Ik zal deze dag nooit vergeten en ik kan niet wachten om volgend jaar meer van dit soort dagen te krijgen. Ook iedereen bedankt voor het warme welkom."