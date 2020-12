Waarom Verstappen niet mee deed aan de donut-ceremonie na GP Abu Dhabi

Normaliter is het een gebruikelijk gezicht dat de coureurs na de laatste race van het jaar donuts maken. Door middel van het hard spinnen van de achterbanden en het geleidelijk draaien van het stuur zorgt de frictie tussen band en asfalt ervoor dat er een donut-vorm ontstaat op het asfalt - met veel rook en lawaai als gevolg.

Echter, na de race bleek dat - met uitzondering op een aantal andere coureurs elders in het veld - alleen de twee W11-wagens meededen aan een georganiseerde donut-ceremonie op het rechte stuk parallel aan de pitstraat.

Kennelijk was er afgesproken tussen Mercedes, Red Bull Racing en de FIA dat de top 3 het rechte stuk op start/finish donuts zouden doen. Echter, Verstappen was nergens te bekennen en reed zoals gebruikelijk parc fermé in bij het nummer 1 bord.

James Vowles, hoofd-strategist bij het team van Mercedes, denkt te weten waarom Verstappen niet meedeed aan de donuts. "Verstappen was er niet, en ik heb later aan Red Bull gevraagd waarom niet - zij kwamen tot de conclusie dat het simpelweg een miscommunicatie was", aldus James Vowles. "Ze waren het vergeten te vertellen, en dat is waarom Verstappen niet met ons op de startgrid stond", zo concludeert de strateeg van Mercedes.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft Verstappen er zelf ook niet aan gedacht. Hij was immers in euforische staat na het winnen van zijn tweede race van het seizoen. Het kan ook niet anders dat hij alvast stiekem vooruit keek naar volgend seizoen. De auto's veranderen immers niet veel en het leek er tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi écht op dat Red Bull Racing de snellere auto had.