Windsor: "Als Verstappen een probleem heeft kan Red Bull op Perez rekenen"

Het grote nieuws deze week is natuurlijk de bevestiging dat Sergio Perez volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen wordt bij Red Bull Racing. Uit de vele reacties was ook Peter Windsor het eens met die keus. Windsor is journalist en stond jaren geleden aan de basis van het US F1 Team, een project dat uiteindelijk nooit van de grond kwam.

In zijn vlog op YouTube zegt Windsor: "Perez is een zeer snelle Formule 1-coureur. Waarschijnlijk niet zo snel als Verstappen en dat weet hij vooraf al. Hij is het soort coureur waar Red Bull altijd op kan rekenen als Max een probleem heeft. Als Verstappen een auto heeft waarmee hij de race kan winnen, kun je er zeker van zijn dat Perez wordt derde of tweede."

Volgens de Amerikaan zijn er voordelen aan de keuze voor Perez, die bekend staat als een coureur die ook op het mentale vlak goed uit de voeten kan. Niet in de laatste plaats voor hemzelf. De carrière van Perez leek de afgelopen jaren op slot te zitten. Dat hij nu deze kans krijgt, is dan ook alleen maar goed nieuws, en dat zal een deel van de spanning wegnemen.

"Hij hoeft niets te bewijzen, dus hij is de perfecte coureur naast Max. Ik zou hem niet de nummer twee noemen, maar ik zou zeggen teamgenoot. Je hebt niet de problemen van een andere jonge coureur die wil bewijzen dat hij net zo is als snel als Max of misschien zelfs sneller. Sergio weet waartoe hij in staat is, dat weten wij en Max Verstappen ook. Dus ik denk dat dat heel goed samen gaat."