Toto Wolff over verlenging contract: "Mercedes is mijn familie"

Naast de aankondiging van Mercedes over de verdeling van de aandelen van het F1-team werd ook bekend dat teambaas Toto Wolff, tevens aandeelhouder van het team, aanblijft in zijn functie. De Oostenrijker tekende een nieuw contract met Daimler en blijft zo verbonden aan het Duitse team.

Over de toekomst van Wolff bij het team is een groot deel van het jaar gespeculeerd. Wolff maakte vandaag zijn verhoogde belang in het team bekend - hij had voorheen een aandeel van 30 procent. Hij zei dat Mercedes als een familie is. Wolff: "We hebben samen zoveel hoogte- en dieptepunten meegemaakt dat ik me niet kan voorstellen om met een betere groep mensen in deze sport te werken. Ik ben erg blij om samen door te gaan in dit nieuwe tijdperk."

Ineos sloot zich eerder dit jaar aan bij Mercedes als hoofdpartner in een vijfjarige deal. Kort daarna begonnen de besprekingen van voorzitter Jim Ratcliffe om hun betrokkenheid te vergroten. De directeur van Ineos zegt hierover: "Dit is een unieke kans om een ​​financiële investering te doen in een team dat aan de top staat, maar dat nog steeds een groot potentieel heeft om in de toekomst te groeien. We konden ons geen betere partner wensen dan Mercedes-Benz en een team van bewezen winnaars onder leiding van Toto."

Mercedes moet nog bevestigen of Lewis Hamilton volgend jaar voor het team zal blijven rijden. De zevenvoudig wereldkampioen gaf vorig weekend echter aan dat hij hoopt voor Kerstmis een nieuwe deal te tekenen.