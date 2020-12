INEOS koopt groot aandeel in Mercedes F1 Team

De aandelen van het Mercedes Formule 1-team worden opgesplitst. Het Duitse team maakte zojuist bekend dat sponsor INEOS een derde van deze aandelen heeft gekocht. De andere twee derden blijven in handen van Mercedes-eigenaar Daimler en teambaas Toto Wolff.

Naast de nieuwe structuur die vrijdag werd aangekondigd, bevestigde Wolff dat hij de komende drie jaar aan zal blijven als teambaas en CEO van het dominerende en winnende F1-team. Daimler zal zijn 60% eigendom van het team verminderen, aangezien Ineos en Wolff elk een derde van de aandelen in het Britse team nemen.

Ola Källenius, voorzitter van Daimler en Mercedes, omschreef de petrochemische fabrikant Ineos als een prestigieuze investeerder die echt potentieel ziet voor de toekomstige groei en ontwikkeling van het team. Källenius hield vol dat de honger van het team naar verder succes niet is verminderd door de recordaantal van zeven opeenvolgende constructeurs- en coureurskampioenschappen.

De topman zei hierover: "We blijven vastbesloten bij de Formule 1 en de aanstaande budgetlimiet en de nieuwe aandeelhoudersstructuur stellen ons in een nog sterkere positie voor aanhoudend succes. Met een nog nauwere afstemming op onze Mercedes-AMG-prestatiedivisie vanaf 2021, en het voortdurende leiderschap van Toto in de komende jaren, ziet de toekomst er rooskleurig uit voor Mercedes-Benz in de Formule 1."