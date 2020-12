Helmut over 2021-kansen: "Met deze twee elementen kunnen we onze hoop rechtvaardigen"

Het klinkt misschien als een taperecorder die is vastgelopen, maar weer duiken er geruchten op uit het Red Bull Racing-kamp dat ze toch daadwerkelijk hoopvol zijn voor een realistische poging op beide kampioenschappen voor het 2021-seizoen. Volgens Helmut Marko - topadviseur bij Red Bull Racing - zijn twee cruciale elementen daarvoor verantwoordelijk.

Verstappen als troefkaart

Helmut Marko is van mening dat het feit dat Verstappen voor het team rijdt het grootste aandeel is voor een titel poging in het volgende Formule 1-seizoen. "Hij wordt steeds maar weer beter", aldus Helmut Marko. "In Turkije, toen hij spinde achter Perez omdat hij iets te ongeduldig was, dat was eigenlijk zijn enige fout. Maar voor de rest... fantastisch!", zo prijst Marko. "Ook zijn kwalificatieronde in Abu Dhabi, hij is zo ongelofelijk volwassen geworden als je hem vergelijkt met voorgaande seizoenen."

De pole-position en een dominante zege op het Yas Marina-circuit gaf de grondslag voor het feit dat Red Bull Racing nu echt gelooft dat ze in staat zijn om een seizoen lang voor de titel te strijden. Het team uit Milton Keynes heeft geen moment stil gestaan om de 2020-wagen te verbeteren, dus ze denken dat ze dicht bij Mercedes staan in het volgende seizoen. Daarbuiten heeft Honda ook niet stilgezeten.

Honda ook een geheim wapen

Naast het bezitten van een Max Verstappen is Helmut Marko van mening dat de Honda-krachtbron een troefkaart kan zijn in het 2021-seizoen. 2021 markeert het laatste seizoen waarin Red Bull Racing de volledige backing krijgt van Honda, iets wat Helmut Marko als veelbelovend ziet.

"We weten waar we staan met Honda; er klinken positieve verhalen vanaf hun kant. Er zullen flinke verbeteringen zitten in hun nieuwe motor, dus vanaf race één zullen wij sterk zijn", zo concludeert Marko.