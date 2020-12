Berger: "Gesprekken tussen Hamilton en Mercedes gaan wel over geld"

De onderhandelingen tussen Lewis Hamilton en Toto Wolff voor een nieuwe contract voor 2021 gaan volgens Gerhard Berger wel over geldzaken. De voormalig F1-coureur zegt dat George Russell's zeer indrukwekkende race in Bahrein waar hij de zieke Hamilton verving vanwege corona, Mercedes-teambaas Wolff meer opties geeft om mee te spelen.

"Ik zou het een kwestie van geld noemen", zei hij tegen Servus TV, nadat Hamilton en Wolff hadden aangekondigd dat ze nu eindelijk van plan zijn om een ​​nieuwe deal te bespreken. "Russell liet zien dat de auto de belangrijkste factor is, want hij reed meteen aan de leiding in de race. Nu heeft Toto Wolff een argument om te zeggen 'Lewis, stel alsjeblieft je eisen een beetje naar beneden'."

Berger merkt op dat de 35-jarige Hamilton, die dit jaar Michael Schumacher's record van zeven wereldkampioenschappen evenaarde - wordt weggevreten door ambitie. "Hij stuurde het hele weekend berichten dat hij niet kon rijden. Maar hij schreef geen enkele felicitatie aan Russell. Hij wil domineren en de hoofdrol spelen. Maar Russell heeft al laten zien wat hij ook met een Williams kan", voegde Berger eraan toe.

Contracten in de F1

Wat betreft de geruchten dat Wolff Russell in 2021 naast Hamilton zou kunnen plaatsen, zegt Berger dat het enige probleem daarmee de bestaande contracten zijn.

"Contracten moeten worden nagekomen en voor zover ik weet heeft Bottas een contract voor 2021. Ze hebben zich al voorgenomen om met hem de toekomst in te gaan. Maar Bottas heeft niet de snelheid van Russell. Ik weet niet of ze achter de schermen gaan beslissen om een ​​andere route te nemen."