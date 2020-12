Sebastian Vettel: "Ben opgelucht dat ik Ferrari kan verlaten"

Sebastian Vettel zegt opgelucht te zijn dat hij het einde van zijn laatste seizoen bij Ferrari heeft bereikt. De viervoudige wereldkampioen, die voordat het door corona getroffen seizoen begon werd verteld dat hij in 2021 niet voor Ferrari zou racen, heeft dit jaar vooral tegen teamgenoot Charles Leclerc gestreden.

De Duitser zei dat de laatste race van zondag in Abu Dhabi enigszins emotioneel was, vooral vanwege zijn band met de monteurs. Vettel: "Toen ik probeerde sneller te rijden, werkte het niet. Het resultaat is best slecht, maar ik ben blij met mezelf. Het is niet erg leuk om zo ver terug te beginnen, maar het is dit jaar zo vaak gebeurd."

"Het is een raadsel waarom de delta tussen de twee auto's zo groot is. Ik denk niet dat er ergens anders in de pitstraat zo'n groot gat is. Het hele seizoen was zo slecht en ik ben erg blij dat het nu voorbij is. Het jaar weerspiegelt niet goed de tijd die ik bij dit team heb gehad. Ik ben blij en opgelucht dat het voorbij is."