Toto Wolff: "Bottas rijdt volgend jaar gewoon voor Mercedes"

Toto Wolff heeft plotseling een einde gemaakt aan speculaties dat Valtteri Bottas bij Mercedes zou moeten vertrekken. Sinds Lewis Hamilton corona opliep en zijn invaller George Russell Bottas versloeg in Bahrein, kwamen de geruchten dat de Fin voor 2021 zal worden vervangen door de jonge Brit.

Maar hoewel zijn eerdere opmerkingen de speculatie voedden, is teambaas Wolff nu categorisch; Bottas blijft zeker. De Oostenrijkse teambaas zei: "Valtteri zal in onze auto blijven zitten. Dat bevestig ik bij deze. We hebben een contract met Valtteri en hij gaat volgend jaar racen. Je moet me behoorlijk hard trappen in een gevoelige zone, anders verlies ik mijn loyaliteit ooit."

Tegelijkertijd houdt Wolff vol dat hij ook loyaal is aan Russell, die toegaf teleurgesteld te zijn over zijn terugkeer naar zijn veel langzamere Williams afgelopen weekend.

"George heeft in Bahrein weekend fantastisch werk geleverd en hij verdient het om ooit in een geweldige auto te rijden. Hij heeft een contract bij Williams voor nog een jaar. Alles verloopt volgens plan, maar rustig en gestructureerd."

Sensationeel debuut Russell

Wolff zegt dat hij begrijpt hoe Bottas zich moet hebben gevoeld temidden van de gebeurtenissen op en naast de baan rond Russells sensationele Mercedes-debuut. "Afgelopen week had iedereen het over George, die niets te verliezen had. Valtteri had niets te winnen. We hadden toen een goed gesprek", zei Wolff.

"Het is duidelijk dat we niet ineens in gesprek zijn geraakt, maar ik kan me inleven met zijn situatie en we hebben besloten om in de toekomst meer dingen bespreekbaar te maken."