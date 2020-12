Wolff: "Onderhandelingen met Lewis over nieuw contract gaat niet over geld"

Toto Wolff heeft gesuggereerd dat de salariseisen van Lewis Hamilton niet het probleem zijn waarom het zolang duurt alvorens de Brit met Mercedes een nieuw contract tekenen. Het gerucht gaat dat Mercedes niet bereid is om aan de eisen van Hamilton te voldoen te midden van de economische impact van het coronavirus - vooral nu er een salarisplafond dreigt in de Formule 1.

Toen hem daarnaar werd gevraagd, gaf teambaas Wolff toe dat het financiële aspect altijd deel uitmaakt van de discussie, en dat het aan beide kanten nooit leuk is.

Hij zei tegen de krant Suddeutsche Zeitung: "Maar in dit geval is het geen essentiële parameter. Het gaat meer om hoe hij zichzelf in deze wereld ziet en hoe zijn denkprocessen verlopen. Tegelijkertijd is het belangrijkste voor Mercedes hoe we hem als merkambassadeur kunnen gebruiken, hoeveel dagen is hij beschikbaar buiten de baan."

Corona gooit roet in het eten

Hij zegt dat de besprekingen vorige week hadden moeten beginnen, maar dat die uitgesteld waren omdat Hamilton met corona zat opgesloten op zijn hotelkamer in Bahrein. "Ik hou rekening met zijn gezondheid, maar we zijn het absoluut eens over de algemene voorwaarden. Nu wachten we tot hij weer in staat is om verder te onderhandelen."

De Oostenrijkse Wolff bagatelliseerde het risico dat de 35-jarige Hamilton van de gelegenheid gebruik zou kunnen om met pensioen te gaan of over te stappen naar een ander team.

"Ik denk niet dat Lewis ooit ergens anders wil rijden. Ik denk ook dat hij onafgemaakte zaken heeft. Vanuit mijn perspectief is er niets dat hem ervan weerhoudt om door te gaan, dus ik neem aan dat het zeer waarschijnlijk is. Maar ik sluit niets uit."