Ricciardo pakt snelste ronde Verstappen af: "Dat is prima"

Gisteren was de laatste Grand Prix van het seizoen 2020 en die werd dominant gewonnen door Max Verstappen. De Red Bull-coureur reed van start tot finish aan de leiding en Mercedes vormde vrijwel geen enkel moment een bedreiging voor de Nederlander.

Verstappen was op weg naar een 'grand slam', voor het eerst in zijn F1-carrière; de pole position, overwinning en de snelste ronde. Die laatste had Verstappen vrijwel de gehele race ook in handen, tot voormalig Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo in de allerlaatste ronde van de race die af wist te pakken.

Hiermee versloeg hij de Nederlander, pakte een extra punt en zorgde er ook voor dat Max Verstappen niet zijn eerste grand slam binnenhaalde.

Teambaas Christian Horner vertelde over de boordradio dat hij de grand slam te pakken had, maar toen Verstappen uit zijn RB16 was gestapt deelde hij mee dat het niet zo was: "Balen Max, je hebt niet de snelste ronde in de race gereden, Daniel heeft hem in de laatste ronde gepakt."

Max Verstappen moest er een beetje om lachen: "Ai ai ai, maar het maakt niet uit, dat is prima."

Dat de Nederlander erom kan lachen zal ongetwijfeld ook komen omdat de twee enkele jaren bij Red Bull teamgenoten waren en veel respect voor elkaar hebben, samen naar races vliegen en ook sporten in Monaco.