Helmut Marko ziet belangrijk signaal: "Pole position van Max toont scherpte voor 2021"

Het seizoen 2020 is door Red Bull Racing goed afgesloten. Max Verstappen pakte de pole position en gisteren won hij vanaf die pole de laatste race van het seizoen. De Nederlander leidde de race van start tot finish, een signaal waar Helmut Marko erg blij mee is, zo liet hij na afloop weten.

De inspanningen van Red Bull om Mercedes in te halen en te verslaan werpen nu hun vruchten af. Dat is de mening van Helmut Marko, die goede vooruitgang ziet bij het Oostenrijkse team. De 23-jarige Verstappen grapte donderdag dat de derde geplaatste stoel in de FIA-persconferentieruimte van hem is, aangezien hij al zo vaak op die derde plek heeft gestaan. Die stoel werd echter na de kwalificatie feitelijk bezet door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Helmut Marko zei na die pole position van Verstappen: "We kunnen deze race winnen. Mercedes is sterk, maar het is tijd om weer te winnen. De pole is een goed teken dat ons harde werk zijn vruchten afwerpt, wat vooral een belangrijk signaal is voor 2021."

En zo geschiedde. Max Verstappen won de laatste Grand Prix van het jaar, waarbij teamgenoot Albon als vierde eindigde. Een perfecte afsluiter voor Red Bull Racing, dat hoopt in 2021 mee te kunnen strijden om de titel.

RB16-B

Teambaas Christian Horner onthulde in Abu Dhabi dat slechts 40 procent van de Red Bull RB16-B van volgend jaar volledig nieuw is.

"De basis is goed. We hebben de zwakke punten herkend en onze aandacht erop gericht. Maar dat verandert niets aan het feit dat Mercedes volgend jaar ook extreem sterk zal zijn."