Alfa Romeo wil niet fungeren als Ferrari B-team

Frederic Vasseur zegt dat Alfa Romeo niet de route zal volgen van het Haas-team bij het smeden van een nog nauwere samenwerking met Ferrari. Nadat bekend was gemaakt dat Ferrari-ontwerper Simone Resta volgend jaar voor Haas gaat werken, blijkt nu dat de Italiaan vanuit een kantoor in Maranello daadwerkelijk gaat werken aan het ontwerp en de ontwikkeling van de auto van het Amerikaanse team.

Het is een wederzijds voordelige regeling voor de twee teams, omdat Ferrari het personeelsbestand moet inkrimpen voor de budgetlimiet, en vermoedelijk een snellere auto zal opleveren voor Ferrari junior Mick Schumacher.

Maar Vasseur, die het Alfa Romeo-team leidt dat vorig jaar na een korte samenwerking afscheid nam van Resta, zegt dat het in Zwitserland gevestigde team niet zal volgen.

"Nee", zei hij in Abu Dhabi. "We hebben niet dezelfde aanpak als Haas en ik wil geen commentaar geven op het project van Gunther Steiner en het Gene Haas."

"We zijn onafhankelijk. We hebben een goede samenwerking met Ferrari wat betreft de motor en de versnellingsbak, maar dat is het dan ook. We willen de auto zelf ontwikkelen en doorgaan zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan."