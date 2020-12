Mercedes en Hamilton bespreken deze week nieuw contract

Het heeft lang geduurd maar Lewis Hamilton is eindelijk klaar om te praten over zijn contract voor 2021. De kwestie is dit jaar lang uitgesteld, maar nu het seizoen voorbij is en de zevenvoudig wereldkampioen hersteld is van corona, is Hamilton klaar om te onderhandelen over een nieuw contract.

In gesprek met Sky Italië zei de zevenvoudig wereldkampioen na de race in Abu Dhabi: "Ik weet zeker dat we deze week over de toekomst gaan praten. We hebben de afgelopen dagen al e-mails uitgewisseld en we hebben gezegd dat we er nog een keer over zouden praten."

"Ik blijf hier de komende twee dagen en we hopen de onderhandelingen af ​​te ronden, daarbij ook gebruikmakend van de twee weken voor kerst. Het zou voor iedereen een leuk cadeau zijn."

Nadat hij zich had gekwalificeerd en als derde eindigde in Abu Dhabi, gaf Hamilton toe dat hij fysiek 'enorm' getroffen was door zijn recente coronabesmetting. Hij maakt het op zich goed maar merkt nog wel dat hij fysiek niet is zoals hij een paar weken terug eraan toe was.