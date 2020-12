'Red Bull presenteert deze week Sergio Perez als teamgenoot Verstappen'

De geruchten over een bekendmaking van Sergio Perez door Red Bull als tweede coureur voor 2021 worden ineens hardnekkiger. Na de Grand Prix van Abu Dhabi, die gisteren door Max Verstappen werd gewonnen, gaat Red Bull de prestaties van Alexander Albon evalueren, zo riepen Helmut Marko en Christian Horner de afgelopen maanden.

Die evaluatie lijkt echter weinig verschil meer te brengen voor de Thaise Brit, die dit jaar 17 keer is verslagen in de kwalificatie door Verstappen.

Via diverse bronnen in de paddock sijpelt inmiddels door dat Perez eind deze week aangekondigd gaat worden door Red Bull als teamgenoot van Verstappen voor 2021. Zo vertelt een bron aan GPToday.net: "Het contract is nog niet helemaal rond, de laatste details worden nu doorgenomen. Sergio zal waarschijnlijk een éénjarig contract tekenen."

"Hij neemt bovendien veel sponsorgeld mee, de bedragen die genoemd worden variëren tussen de 20 en 30 miljoen euro. Dat zijn op zich leuke bedragen, maar bij zijn vorige teams incasseerde hij 50 tot 75 procent van die bedragen weer als salaris voor zichzelf."

Ook Sky F1-verslaggever Ted Kravitz meldt soortgelijke verhalen: "Het lijkt erop dat het Horner en Marko is gelukt om Mateschitz te overtuigen om Perez in de auto te zetten. Dat was aanvankelijk nog niet zo makkelijk omdat Mateschitz veel vertrouwen in Albon heeft, die overigens test- en reservecoureur voor de Red Bull-teams wordt in 2021."