Vettel na laatste race voor Ferrari: "Was een slechte race van ons"

Sebastian Vettel heeft vandaag in Abu Dhabi zijn laatste race voor Ferrari gereden. De Duitser moet plaatsmaken voor Carlos Sainz, die zijn stoeltje vanaf 2021 over zal nemen bij het Italiaanse team. Na 6 jaar te hebben gereden voor Ferrari komt er nu een einde van het tijdperk Vettel.

De laatste race van Vettel met Ferrari is niet eentje waarover hij naar huis wil schrijven. De Duitser kende al een slecht seizoen, en vandaag is dat afgesloten zoals vrijwel het hele seizoen is geweest; een grote teleurstelling.

Na afloop was de viervoudig wereldkampioen duidelijk bij Sky F1: "Ik denk dat we niet veel over vandaag hoeven te herinneren. We hebben een slechte race afgeleverd."

"Ik heb ervan genoten en veel gevochten. De Safety Car heeft ons plan dat we voor vandaag hadden in de war gegooid en ons pijn gedaan toen we het meest kwetsbaar waren met de harde banden om lang buiten te blijven. We hebben alles geprobeerd."

"Het was zeker een zeer emotionele dag waarbij de monteurs afscheid namen op de grid. Ik voelde dat er daar een andere dynamiek was. Ik ben verdrietig voor de jongens. Ik zal ze missen, maar ook blij om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen."