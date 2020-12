Horner na eerste Yas Marina-zege sinds 2013: "Max was klinisch vandaag"

Max Verstappen wist de Grand Prix van Abu Dhabi op dominante wijze te winnen. Waar de Nederlander vorige week uitviel met grote kans een zege, wist hij deze week sterk terug te keren door zijn RB16 op pole te zetten en vanaf daar elke ronde aan de leiding te rijden. Dit is wat teambaas Christian Horner daarover te zeggen had.

"Dit was de beste, meest constante race die we hebben kunnen genieten sinds een hele lange tijd", aldus een tevreden Christian Horner. "We wonnen voor het laatst hier in 2013 - Max was gewoon erg klinisch vandaag. Alles wat Mercedes had, had hij ook."

"Als team wil je altijd de laatste race van het seizoen winnen, aangezien je dat momentum geeft voor tijdens de winterstop", zo vertelt Horner verder. "De afgelopen paar weken hebben we erg veel werk verricht, en Max was ontzettend bedompt vorige week omdat hij een erg sterke racewagen had en in een positie was om te winnen."

"Mercedes heeft fantastisch werk verricht dit jaar en ze staan zeker niet stil. We nemen een groot deel van deze auto mee naar volgend jaar, dus dat geeft ons veel zelfverzekerdheid voor komend seizoen."