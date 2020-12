Max Verstappen voorafgaand aan Abu Dhabi GP: "Ze zullen het mij niet makkelijk maken"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen mag vandaag vanaf de eerste plek van start gaan. De coureur wist de eerste niet Mercedes-pole van het 2020-seizoen te pakken. Mercedes was al de andere races de baas over de eerste startplek. Verstappen mag het veld gaan leiden en daar heeft de Nederlander zin in.

Max Verstappen zei gisteren tegenover Ziggo Sport dat geen enkele ronde perfect is en dat er altijd verbetering in zit. Na een nachtje slapen zei de 23-jarige coureur die woont in Monaco voor de race: “Het was een goede ronde. Het is altijd fijn om op pole te staan. Het was een goede en gelukkige dag. We willen het altijd beter doen en als je het eenmaal hebt, is het een heel fijn gevoel. Ik voel me zelfverzekerd en hopelijk hebben we een goede start en zien we dan vanaf daar verder. Hopelijk hebben we wat plezier tijdens de race.”

In de voorbeschouwing van de F1-race vervolgde hij het gesprek. “Het is een goed jaar geweest en het is een verbetering ten opzichte van vorig jaar als coureur. Minstens één pole hebben is goed. Ze zullen het me vandaag niet gemakkelijk maken.”

Een betere coureur

Zijn teamgenoot Alexander Albon moet zich vandaag gaan bewijzen. Hij moet namelijk zijn stoeltje veiligstellen voor het 2021-seizoen. Albon meent dat hij zich dit seizoen flink heeft verbeterd, maar eerst blikte hij terug op de kwalificatie van gisteren. “Het was oké, niet slecht. Een van mijn betere kwalificaties van het jaar. Aan mijn kant levert het gewoon een goed resultaat op. We zullen gewoon proberen voor Lando te komen en kijken waar het heen gaat. We beginnen met de softs die het moeilijker maken. Het voelt alsof ik een betere coureur ben dan vorig jaar.”