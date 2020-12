Verstappen tegenover Jack Plooij over de kwalificatie: "Geen één ronde is perfect"

Hoewel Max Verstappen de snelste tijd wist te noteren tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Abu Dhabi, is hij toch van mening dat de ronde beter had gekund. "Geen één ronde is perfect", zo vertelt hij tegenover Jack Plooij. "Er zijn altijd dingen die beter kunnen, zolang de ronde maar goed genoeg is - daar gaat het mij vooral om."

Het zou met name om sector 2 gaan voor Red Bull Racing, het gedeelte met de twee enorm lange rechte stukken. Hoewel de Honda motor zeker niet onderpresteert, is het toch de Mercedes-krachtbron die het veld aanvoert. Het zou dan ook die sector zijn waar Verstappen bang was tijd te verliezen, en de volle focus op dat stuk te leggen. Toch was het niet die sector waar hij zich zorgen om maakte: "Die sector 2 voelde niet eens ontzettend goed aan, maar misschien omdat we met wat minder vleugel rijden dat we daar best snel waren", zo vertelt Max verder.

Zie hieronder wat Max nog meer tegen Jack Plooij zei!