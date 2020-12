Christian Horner: "Max heeft deze pole position zelf verdiend"

Red Bull was uitermate blij met de pole position van Max Verstappen, zo was te zien op de tv-beelden vanuit de pitbox. Alle monteurs sprongen een gat in de lucht, omhelsden elkaar en vonden de ronde van de Nederlander echt fantastisch.

Teambaas Christian Horner kwam Honda-topman Toyoharu Tanabe tegen die ook dolblij was en de Red Bull-baas bedankte. Samen liepen ze de pitbox binnen waar Helmut Marko in het Duits sprak en vermoedelijk met Dieter Mateschitz aan de telefoon was.

Allemaal blije gezichten, zoals we dit jaar niet heel vaak hebben gezien bij het Oostenrijkse team. Voor Red Bull is het een opsteker, zo zegt Horner: "Max heeft deze pole position helemaal zelf verdiend, hij heeft er zelf voor gezorgd. Hij was de tweede snelste in de eerste en laatste sector en snelste in de middensector. Hij heeft zijn pole position perfect samengesteld."

"Dit jaar was Mercedes zo dominant, zelfs op dit circuit. Om samen met Honda het jaar af te sluiten met een pole position voelt erg goed. We willen deze pole nu omzetten naar een overwinning, tijdens de race van morgen."