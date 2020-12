Hamilton na derde plek: "Heel het weekend al moeite met de balans"

Het leek er even op alsof Lewis Hamilton weer de te kloppen man was dit weekend. Echter, een derde plek was alles wat de Brit er uit wist te halen. Hij start de Grand Prix van Abu Dhabi vanaf de tweede startrij.

"Ik ben gewoon heel dankbaar om weer terug te zijn, om hier te proberen het sterke seizoen wat we dusver hebben gehad af te sluiten", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "Het was best wel moeilijk om weer terug in het ritme te komen - ook al was dit maar voor één weekend. Het voelt alsnog alsof je momentum verliest. Heel het weekend heb ik al moeite gehad met de balans van de auto, maar natuurlijk heb ik nog steeds alles gegeven vandaag", zo vertelt Hamilton verder. "Uiteraard veel felicitaties voor Max, het is fantastisch voor hem om dit seizoen op deze manier te verzegelen. We gaan proberen om hun het leven zuur te maken morgen."

"De focus ligt nu volledig op morgen", zo vertelt Hamilton verder. "Natuurlijk wil je altijd als eerste starten, maar dat kan nou eenmaal niet altijd. Ik ben benieuw hoe we dit morgen om kunnen draaien. Wat betreft strategie zal dat alleen niet heel spannend worden - normaliter is dit altijd een één-stop strategie. De pitstraat en pit-exit zijn ook heel lang, dus teams zullen zo min mogelijk pitstops willen doen, aangezien je veel tijd verliest. We gaan het zien morgen!", zo concludeert Hamilton tegenover David Coulthard.