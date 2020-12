Verstappen na eerste pole 2020: "In de laatste ronde viel alles op zijn plek"

Max Verstappen wist in de kwalificatie van de Grand Prix van Abu Dhabi zijn eerste pole van 2020 te pakken, en daarmee zijn derde (officiële) pole uit zijn carrière.

"Dit was gewoon de laatste 'send' van het seizoen", aldus Max. "Dat was het motto, en dat was precies wat we hebben gedaan. Het was nog best lastig in het begin om een foutloos rondje te rijden - met name in de laatste sector waar er zoveel bochten zijn en je een fout kan maken."

"Maar gelukkig viel het allemaal op zijn plek tijdens de laatste ronde", zo vertelt Max verder. "Het was een lang seizoen voor iedereen, met name als je zoveel races achter elkaar hebt. Het was een goede kwalificatie voor iedereen in het team, we zijn erg blij", aldus Max. "Je zag heel het seizoen dat we achter Mercedes stonden en dichterbij kwamen, dus dat was soms best frustrerend."

"De lange runs zijn nog een beetje onbekend, niemand heeft echt veel ronden kunnen rijden, dus we weten nog niet helemaal waar we staan in de race", zo vertelt Verstappen verder. "We gaan morgen gewoon proberen de Mercedessen achter ons te houden, want die zijn nog steeds erg snel. We gaan het zien, het lijkt er ook op alsof we goede topsnelheid hebben", zo concludeert Verstappen tegenover David Coulthard.

Max Verstappen start de Grand Prix van Abu Dhabi vanaf de eerste plek, iets wat de Nederlander slechts twee keer eerder kon meemaken. Dit was tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2019 en de Grand Prix van Brazilië in 2019.