VT3 GP Abu Dhabi: Max Verstappen domineert met Red Bull

Om 14:00 lokale tijd werden de lampen boven de pitstraat van het Yas Marina Circuit groen. De derde vrije training van de Grand Prix van Abu Dhabi gingen van start. Voor een laatste keer in 2020 kregen de teams een uur om de afstelling voor de kwalificatie en race te finetunen. In VT1 was het Max Verstappen die het snelste was, maar in VT2 pakte Mercedes hun bekende plek weer terug. Lees hieronder hoe VT3 verliep.

Stilte op de baan

Met meer dan tien minuten in de sessie is er nog geen één auto de baan op gegaan. Sommige coureurs hebben zelfs hun helm nog niet op. Het is immers niet raar; de kwalificatie en de race worden onder hele andere omstandigheden gereden dan nu.

Albon naar snelste tijd

Alexander Albon springt naar de snelste tijd, met een 1:37,536 met Norris en Bottas achter hem. Inmiddels is iedereen behalve Carlos Sainz op de baan. Lando Norris zette zijn tijd op de medium-band, Valtteri Bottas op de soft-band. Hamilton sluit met de soft-band aan op de tweede plek, minder dan een tiende achter Albon.

Verstappen toont snelheid

Max Verstappen laat met twee paarse sectoren een 1:37,175 noteren en pakt daarmee de voorlopig snelste tijd. Hij is daarmee drie tienden sneller dan zijn teamgenoot. De vliegende ronde daarna verbetert hij zijn tijd met bijna een halve seconde, met daarmee een enorm sterke derde sector.

Renault vindt aansluiting

In de slotfase van de derde vrije training vinden beide Renault-wagens ineens enorm veel snelheid. Ricciardo pakt de tweede tijd en Ocon de derde tijd - beide binnen twee tienden van de tijd van Verstappen. Later wordt er getoond dat Ricciardo een bocht heeft afgesneden, maar het is nog niet bevestigd of hij die tijd kan houden.

Albon toont ook snelheid

Met nog minder dan twee minuten op de klok weet Alexander Albon ook een representatieve ronde neer te zetten op de zachte band. Hij springt naar de tweede plek, wel met een halve seconde naar Max Verstappen.

Verstappen sluit de derde vrije training af als snelste, met zijn teamgenoot Alexander Albon daar achter. Daniel Ricciardo vult de top 3 aan.