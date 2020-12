'Verstappen moet meer steun binnen Red Bull'

Dit weekend vindt de laatste race van het F1-seizoen 2020 plaats. Een seizoen dat geteisterd werd door corona, waarin Max Verstappen slechts één overwinning wist te scoren en geen pole position pakte.

De wagens voor volgend jaar zullen niet veel veranderen en het is afwachten of Red Bull het gat naar Mercedes deze winter kan dichten of dat ook in 2021 het Duitse team zal domineren.

Sky F1-analist Paul di Resta denkt dat Red Bull achterop blijft lopen: "Red Bull zal volgend jaar goed voor de dag moeten komen willen ze volgend jaar niet weer tegen een achterstand aankijken. Ik denk ook dat in 2021 Red Bull niet in staat is om Mercedes te verslaan."

De voormalig F1-coureur wijst ook fijntjes op de problemen die Red Bull heeft vanwege de tegenvallende teamprestatie door het gebrek aan snelheid en prestaties van Alex Albon: "Als Red Bull volgend jaar een serieuze rol wil spelen moeten ze Verstappen een auto geven die een tiende van Mercedes af zit, dat is ook wat hij wil. Hij moet voldoende steun hebben aan zijn teamgenoot zodat er ook op strategisch vlak meer mogelijkheden komen."

Mercedes-strategie

"Red Bull zou ook eens moeten kijken naar de filosofie van Mercedes. Red Bull is altijd in het begin van het seizoen zwakker, terwijl Mercedes er meteen vanaf het begin comfortabel uit ziet."