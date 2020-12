Max Verstappen na vrijdag in Abu Dhabi: "Ik neem die stoel weer mee"

De laatste vrijdag met vrije trainingen begon vandaag in Abu Dhabi. Tijdens de eerste sessie was Max Verstappen de snelste coureur maar na de tweede vrije training was het bekende beeld weer terug; Mercedes op 1 en 2 en de Red Bull-coureur op 3, zijn vertrouwde plekje.

De Nederlander was na afloop tegen F1 TV duidelijk dat er nog werk te doen is: "Het was op zich een redelijke vrijdag. Er is nog werk aan de winkel om het gat naar Mercedes te dichten, want ze zien er weer sterk uit. Het was op zich oke vandaag, ik was de grens aan het verkennen en zien hoe ver ik met de auto kon gaan."

"Ik heb nog geen echt snelle ronde gereden op de zachte bandencompounds, maar wat ik ermee heb gereden was voor mij prima. Ik reed richting Sergio Perez, die op een long-run reed, waardoor ik mijn snelste ronde niet af kon maken, dat was wel jammer."

"Zoals het hele jaar rijdt Mercedes ook nu weer vooraan, dus die derde plek is van mij. Ik ga die stoel claimen en neem hem mee naar huis!"