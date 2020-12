VT2 Abu Dhabi: Bottas en Hamilton stellen orde op zaken en duwen Verstappen naar plek 3

Mercedes heeft tijdens de tweede training orde op zaken gesteld. Valtteri Bottas reed de snelste tijd en was 2 tienden sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen eindigde op de derde plaats met zeven tienden achterstand.

De training werd verreden onder kunstlicht, zoals ook zondag de Grand Prix een avondrace zal zijn. Heel veel bijzonderheden waren er niet te zien, behalve dat George Russell een rokende Mercedes-motor had achterin zijn Williams en op vrijwel hetzelfde moment stond de Ferrari-motor van Kimi Raikkonen in de fik, die vervolgens de hele achterkant in de brand zette.

Als gevolg kwam er een rode vlag die enkele minuten duurde. Een ander incident vond plaats tussen Esteban Ocon en Alexander Albon. De Red Bull-coureur pakte de slipstream van de Renault-coureur maar die drukte Albon zover naar de zijkant dat hij op de rem moest trappen om een botsing of crash te voorkomen.