Toto Wolff: "Ik blijf teambaas van Mercedes"

Toto Wolff heeft een einde gemaakt aan alle onzekerheid over zijn rol in de Formule 1 door te bevestigen dat hij in 2021 blijft. De Oostenrijker gaf eerder dit jaar aan te twijfelen over zijn rol en vooral of hij zo vaak van huis wil zijn als teambaas van het Duitse team.

Het lijkt erop dat Wolff zijn beslissing heeft gemaakt, zo vertelt hij tegen de Suddeutsche Zeitung: "Ja, ik blijf in de Formule 1. Ook als teambaas."

Wolff had gezegd dat zijn overwegingen waren gebaseerd op het vinden van een betere 'werk-privébalans'. Zijn huidige contract met Mercedes-moederbedrijf Daimler liep in december 2020 af, maar die is inmiddels verlengd.

"Maar uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat er voor mij geen balans tussen werk en privé is. Eigenlijk is voor mij alles leven", aldus de teambaas van Mercedes. "Ik vind het leuk om dit bedrijf te managen en ik deel mijn passie voor motorsport met mijn vrouw Susie."

Temidden van de onzekerheid over de toekomst van Wolff, valt het op dat Lewis Hamilton ook nog een nieuw contract voor 2021 moet tekenen. Sommigen bronnen in de paddock suggereerden dat de vertraging om geld gaat, vooral omdat de Formule 1 van plan is om in de nabije toekomst een salarislimiet voor de coureurs op te leggen.

"Het salarisplafond zal zeker komen", zei Wolff. Hij legde uit dat soortgelijke plannen in andere sporten hadden geholpen de bedrijven of teams winstgevend te maken.

"Zo blijft het hele circus in leven. Je kunt geen investeerders vragen om in de Formule 1 te stappen en te blijven als ze hun team elk jaar moeten subsidiëren."