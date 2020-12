Max Verstappen: "Ik had medelijden met George Russell"

Max Verstappen denkt dat George Russell uiteindelijk zal kunnen terugkijken en lachen om de manier waarop hij zijn bijna zekere overwinning tijdens de Sakhir GP uit zijn handen zal glippen tijdens zijn debuut voor Mercedes. Dat komt omdat Russell volgens de Nederlander in de toekomst zeker veel races zal winnen.

Russell verving bij Mercedes Lewis Hamilton die door een coronabesmetting aan de kant moest blijven. Russell zou waarschijnlijk de race hebben gewonnen maar voor een pitstop blunder door het team en een lekke band richting het einde van de race zorgden ervoor dat uiteindelijk Sergio Perez zijn eerste Grand Prix wist te winnen.

Omdat de wereldkampioen zichzelf moest isoleren, had Verstappen hoge verwachtingen, maar zijn kansen waren in de vierde bocht ten einde toen hij in de bandenstapels gleed om te schade vermijden. Een botsing tussen Perez en Charles Leclerc was het gevolg.

Desalniettemin had de Red Bull-coureur ondanks zijn eigen tegenslag nog steeds enige sympathie voor Russell. In gesprek met Sky F1 zei Verstappen: "Ik heb altijd geweten dat George het heel goed zou doen, omdat hij een zeer getalenteerde coureur is, dat wist ik al sinds we kinderen waren. Ik was niet verrast dat hij zo goed presteerde."

"Ik had natuurlijk medelijden met hem dat hij de race niet won, want hij deed alles vanaf het begin goed, maar hij zal in de toekomst echt wel races winnen. Ik denk dat hij over een paar jaar kan lachen om die specifieke race. Het laat ook gewoon zien dat het een erg snelle auto is."