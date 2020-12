Ferrari-teambaas ziek naar huis: "Hij heeft geen corona"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zou dit weekend weer aanwezig zijn in Abu Dhabi, net als vorige week in Bahrein maar hij is terug naar Italië gevlogen met ziekteverschijnselen.

Volgens het Italiaanse Sky hoeft niemand zich echter zorgen te maken om Binotto want hoewel hij ziekteverschijnselen heeft zou het niet om corona gaan.

Laurent Mekies neemt de honneurs waar als teambaas, zoals hij ook eerder deed in Turkije en Bahrein