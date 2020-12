Friet speciaal of frikandel speciaal is lievelingseten van Max Verstappen

In een video van sponsor G-Star RAW vertelt Max Verstappen op YouTube over de dingen die hij graag eet en drinkt. Hij gaf al aan niet te ontbijten en periodes te vasten. De vraag die veel fans bezig houdt is wat het lievelingseten is van de Nederlander, en dat zijn ook typisch Hollandse gerechten.

Hij verklaart een liefhebber te zijn van de Italiaanse keuken, maar is niet erg kritisch. Hij zou niet snel een gerecht weigeren. Max Verstappen is in de basis een vrolijk persoon, behalve als hij niet goed gegeten heeft: "Dan word ik echt chagrijnig."

Verstappen eet het liefst wat hij kent en probeert niet graag nieuwe gerechten. "Maar als ik dat een keer doe en het bevalt me niet, dan bestel ik gewoon iets anders", zegt de Nederlander.

Hij houdt ook van een aantal typisch Hollandse gerechten. "Ik hou wel van aardappelpuree. En ik weet niet of het echt Hollands is, maar als ik bij mijn moeder of vader ben, eet ik ook graag een friet special of een frikandel special. Daar kan ik zo van genieten."