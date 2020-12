Hamilton heeft 'Trump kaart' in de hand

Lewis Hamilton heeft een troefkaart als het gaat om de identiteit van zijn teamgenoot voor 2021.Dat is de mening van een gerespecteerd F1-expert, temidden van speculaties zou Valtteri Bottas - ondanks zijn ondertekende contract in 2021 - kunnen worden afgezet voor de nieuwe ster George Russell.

Russell overklast Hamilton's vaste Mercedes-teamgenoot Bottas afgelopen zondag in Bahrein, wat leidde tot gemor dat het team een ​​manier zou moeten vinden om van coureur te veranderen voor 2021. Ralf Schumacher zei bij Sky Duitsland: "Als Russell dit weekend weer rijdt en nog beter is tegen Bottas, dan zou dat het einde moeten zijn voor Valtteri. Toto Wolff zei in een interview dat hij absoluut niet tevreden was met Bottas, dus ik denk niet dat we de Fin volgend jaar terug gaan zien bij Mercedes."

Instagram-gebruikers met arendsogen beweren inderdaad dat Bottas plotseling het woord 'Mercedes' uit zijn sociale mediaprofiel heeft verwijderd. Er staat nu: "Valtteri Bottas. F1-coureur."

Evenzo bevat Russells profiel niet langer het woord 'Williams', met zijn profiel als volgt: "George Russell. Formule 1-coureur."

Op de officiële Instagram-pagina van Mercedes heeft het Duitse team de speculatie afgezwakt en erop aangedrongen in zijn nieuwe bio: "Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Het is gewoon een Instagram-bio. Denk er niet te lang over na."

Bottas plaatste ook een fietstocht op de fitness-tracking-app Strava met een foto van de 'W'-stichting in het W Abu Dhabi hotel, waardoor de geruchten dat hij en Russell misschien gewoon van plaats zouden ruilen voor 2021.

Niki Juusela, een correspondent van de Finse omroep C More, is er echter niet zo zeker van dat Hamilton het een prettig idee vindt om volgend jaar samen met de 22-jarige Russell in 1 team te rijden. "Hamilton heeft een troef in zijn hand", zei hij. "Hij heeft een grote invloed op wie de andere Mercedes-auto bestuurt."