Eddie Jordan: "Voor Max Verstappen begint de tijd te dringen"

Lewis Hamilton heeft al zijn zevende wereldtitel op zak en lijkt niet van plan te zijn om de komende jaren te stoppen met F1. Volgens voormalig teambaas Eddie Jordan dringt de tijd voor Max Verstappen om die records te breken. Met zeven wereldtitels op zak heeft Lewis Hamilton het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher geëvenaard.

Op dit moment moet hij echter eerst herstellen van het coronavirus, maar dan zal de Mercedes-coureur zijn nieuwe contract willen tekenen om nog meer titels te winnen, zo denkt Jordan.

De markante Ier zegt tegenover L'equipe: "Het managen van de banden is tegenwoordig essentieel en Hamilton is de beste coureur van allemaal. De cijfers laten allemaal zien dat Hamilton achter Schumacher staat. Zal hij ook de achtste titel winnen? Als hij dat doet, kan alleen iemand dit evenaren die nog niet is geboren.

De voormalig Formule 1-teambaas denkt niet dat Max Verstappen Lewis Hamilton kan evenaren. Jordan: "De tijd dringt voor Verstappen. Stel dat Lewis nog twee jaar blijft en hij blijft ook domineren omdat die auto's niet veranderen, dan heeft Mercedes alles in huis om de resultaten die ze nu behalen, voort te zetten. Ik denk dat Red Bull en Max de enigen zouden zijn die echt een uitdaging zouden kunnen zijn."