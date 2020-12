Hamilton verbreekt stilte: "Gaat vandaag goed met me"

Zoals alom bekend is Lewis Hamilton recentelijk getroffen door het coronavirus. De Brit moest daardoor in quarantaine en kon logischerwijs niet deelnemen aan de Grand Prix van Sakhir. Zijn teambaas Toto Wolff heeft - zonder dat we van Hamilton zelf hoorde - laten weten dat hij er eerst niet best aan toe was, maar vandaag heeft Lewis eindelijk de radiostilte verbroken.

Zo meldt hij in onderstaande video op Instagram dat hij het als zeer moeilijk heeft ervaren, maar dat het inmiddels beter met hem gaat. Sterker nog, de zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn eerste workout achter de rug, en hoopt daarmee alsnog in Abu Dhabi de laatste race van het seizoen te kunnen rijden.

Echter, tot nu toe weet niemand nog of dat praktisch gezien wel mogelijk is. Lewis Hamilton mag pas aanstaande vrijdagochtend zijn quarantaine uit, maar huidige regels van de 'lucht-corridor' van Bahrein naar de Verenigde Arabische Emiraten dicteren dat een reizend persoon bij aankomst alsnog 48 uur in zelf-isolatie moet. Dat zou dus betekenen dat Hamilton het laatste weekend niet kan meemaken. We gaan het zien...