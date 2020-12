'Red Bull wil George Russell contracteren als teamgenoot Verstappen'

Red Bull Racing wil een grote stunt uithalen door George Russell te contracteren. Het Oostenrijkse team zit in dubio met de stoel van Alexander Albon. De Thaise Brit presteert totaal niet naar behoren, al vindt hij zelf van wel, en de druk vanuit de Thaise eigenaren van Red Bull is groot om Albon in het stoeltje te houden.

Dit tot grote ergernis van Max Verstappen, die helemaal niets heeft aan de bijdrage van Albon. De Nederlander ziet het liefst Nico Hulkenberg als teamgenoot, met wie hij het ook goed kan vinden. Inmiddels lijkt Sergio Perez de grootste kandidaat om Albon te vervangen, zeker na zijn overwinning van gisteren.

Red Bull praat met Russell

Het goed ingevoerde Duitse RTL meldt echter dat Red Bull al langere tijd naar George Russell kijkt en ook met hem in gesprek is.

Russell staat onder contract bij Williams, maar ook bij Mercedes. Als Mercedes-protegé moet hij echter op zijn beurt wachten tot er een stoeltje vrij komt, zoals dit weekend het geval was omdat Hamilton corona heeft. De kans bij Mercedes is echter van korte duur en daar hopen Christian Horner en Helmut Marko gebruik van te maken.

RTL Duitsland meldt: "Aangezien Lewis Hamilton voorlopig nog niet weg zal zijn bij Mercedes hopen Horner en Marko gebruik te maken van die positie. De twee leidinggevenden bij Red Bull hebben Russell al langer in het vizier."

"Als Russell geen promotie krijgt naar Mercedes zal Red Bull proberen om met goede argumenten en een aantrekkelijk aanbod, hem over te halen om voor het Oostenrijkse team te komen racen, naast Max Verstappen. Hiermee straft het ook Toto Wolff af, die tweede coureur Valtteri Bottas al vroeg in het seizoen contractverlenging gaf."

"Mercedes ziet in Russell een groot talent, maar dat talent hebben ze ook weg laten kwijnen in de krotten van de F1-grid; achteraan waar hij zich niet kan ontwikkelen of bewijzen."