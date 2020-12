Max Verstappen heeft respect voor Charles Leclerc: "Ik wilde schade voorkomen"

De Grand Prix van Sakhir is geen race waar Max Verstappen lang aan zal willen terugdenken. Na vier bochten was de race over voor de Red Bull-coureur doordat Charles Leclerc Sergio Perez aantikte en Verstappen uit moest wijken via de buitenbocht. Dat eindigde in het grind en tegen de bandenstapels.

Het had een mooie dag voor Nederlandse fans kunnen zijn aangezien Max Verstappen een grote favoriet was om de race te winnen. Niets van dat alles kwam uit en na afloop vertelde hij uitgebreid hoe hij die paar honderd meter had ervaren.

Verstappen zei tegen onder andere GPToday.net: "Ik had een goede start maar werd toen ingesloten. Ik probeerde uit de problemen te blijven maar iedereen reed agressief en er kwamen risico's bij kijken. Ze reden alsof het de laatste ronde was, vooral Charles Leclerc ging te keer in de vierde bocht."

"Hij remde ook zo laat, op het gedeelte waar stof lag. Ik respecteer hem enorm en hij is een geweldige coureur maar dit was te veel wat hij wilde. Checo kon niet zien wat er aan zijn binnenkant gebeurde, Charles tikte hem aan en daardoor spinde Perez. Ik probeerde achterlangs te gaan, via de buitenkant om schade aan mijn auto te voorkomen maar belandde in de grindbak en vervolgens gleed ik door tegen de bandenstapels."

"Het is frustrerend om op deze manier uit te moeten vallen in een race waarvan we wisten dat we een zeer goede auto hadden en een grote kans om te winnen."