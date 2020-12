Doornbos: "Kom op Helmut Marko! Contracteer Sergio Perez"

Sergio Perez mag zich sinds gisteren F1 Grand Prix winnaar noemen. De Mexicaan stond er op het moment dat Mercedes fouten maakte, nadat Max Verstappen in de eerste ronde was uitgevallen. Na dit seizoen moet hij vertrekken bij Racing Point en dat team zegt nu dat Perez een plek verdient in de F1

De 30-jarige Perez geeft toe dat hij volgend jaar een sabbatical zal moeten nemen als hij de Red Bull-stoel van Alex Albon niet krijgt. Meteen na het winnen in Bahrein zei Perez dat hij niet langer de mogelijkheid overweegt om gewoon met pensioen te gaan na het nemen van zijn potentiële sabbatical in 2021.

"Ik weet nooit wat er gaat gebeuren, of ik de wil heb om daarna terug te komen. Maar na de race in Sakhir, na de laatste paar races, ben ik vastbesloten om hier te blijven, of het nu volgend jaar is of het jaar erna. Ik heb al een aantal goede opties voor 2022, maar mijn beste optie is natuurlijk om volgend jaar door te gaan, maar als ik moet stoppen, dan is het geen ramp, ik kan in 2022 terugkomen."

Druk op Helmut Marko

Voormalig Red Bull-coureur Robert Doornbos dringt er bij Helmut Marko op aan om Perez een reddingslijn te werpen. Hij zei bij Ziggo Sport: "Kom Helmut, contracteer Sergio Perez! Kijk hoe hij Albon inhaalde, van de laatste naar de eerste plaats."

Zelfs Racing Point-teameigenaar Lawrence Stroll, die Perez volgend jaar vervangt door Sebastian Vettel, geeft toe dat de Mexicaan het verdient om in de F1 te blijven racen. Stroll zei tegen Sky Duitsland: "Elk weekend bewijst hij dat hij een plek in de Formule 1 verdient. Hopelijk zien we hem volgend jaar bij Red Bull."