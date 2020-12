Ricciardo over Ocon: "Hij is jong en nergens bang voor"

Daniel Ricciardo en Esteban Ocon zijn dit jaar voor het eerst teamgenoten en voorlopig ook voor het laatst. De Fransman werd vorig jaar aangekondigd als vervanger van Nico Hulkenberg bij het Franse team van Renault. Daniel Ricciardo verlaat na dit jaar Renault voor McLaren en dus blijft de samenwerking beperkt tot slechts één jaar.

Renault wordt volgend jaar omgedoopt tot Alpine, en Ricciardo wordt op zijn beurt vervangen door Fernando Alonso. De Australiër denkt dat Ocon echter uit het juiste hout is gesneden: "Hij is jong en nergens bang voor. Als ik bijvoorbeeld snel ben in een bocht met hoge snelheid, kan hij de auto tot het uiterste drijven en hetzelfde doen. Hij aarzelt niet en is altijd op zoek naar de limiet."

Advies

De 'oude rot' heeft echter ook nog wel advies, met wat tips over zijn rijstijl: "Het enige dat hij nu nog moet doen, is elk klein detail van zijn rijstijl verbeteren. Hij moet een beetje meer verfijning aan zijn stijl toevoegen."