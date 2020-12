Ricciardo verbaast over progressie die Renault dit jaar heeft gemaakt

Daniel Ricciardo maakte dit jaar een bijzondere overstap bekend. Hoewel het seizoen 2020 nog moest beginnen en hij middenin zijn contract zat bij Renault, werd bekend dat hij volgend jaar voor McLaren zal racen. In plaats van zijn deal met Renault te verlengen besloot de Australische coureur in mei een aanbod om naar McLaren te verhuizen, te accepteren.

Toen het door corona uitgestelde seizoen 2020 een paar maanden later van start ging, geeft Ricciardo toe dat hij verrast was over de vooruitgang die Renault heeft geboekt. Tegen Quest uit Frankrijk zegt hij: "Het is altijd moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. De waarheid, en andere mensen zullen het met me eens zijn, is dat we onszelf dit seizoen hebben verrast. We wisten dat we het beter zouden doen dan 2019, maar de stap voorwaarts die we namen was groter dan we hadden verwacht."

Ricciardo zei dat de ondertekening van Carlos Sainz bij Ferrari de trigger was die zijn beslissing dwong. "Voor het seizoen, toen Carlos bij Ferrari tekende, brak de hele markt open. Er stond druk op alle coureurs die beslissingen moesten nemen. Het is moeilijk te voorspellen wat er in 2021 of 2022 gaat gebeuren. Renault heeft zeker indruk gemaakt op iedereen, en daar ben ik erg blij mee, maar McLaren heeft ook grote vooruitgang geboekt."

"Ik denk ook niet dat de toekomst er voor mij zo slecht uitziet. Ik ben gewoon blij dat ik een goed jaar in 2020 heb gehad, in plaats van een moeilijk jaar zoals 2019."