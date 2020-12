FIA straft Charles Leclerc met 3 plaatsen voor Abu Dhabi na botsing met Perez en Verstappen

Charles Leclerc is schuldig bevonden aan de uitvalbeurt van Max Verstappen en tevens de spin van Sergio Perez. Leclerc vond zelf dat hij geen schuld heeft aan het incident maar daar denkt de FIA na afloop van de race anders over. Volgende week in Abu Dhabi moet de Ferrari-coureur na de kwalificatie 3 plaatsen achteruit.

Leclerc was overmoedig en erg enthousiast bij het inhalen in bocht 4. Vlak na de start van de race wilde hij zowel Verstappen als Perez in één actie inhalen. Dat mislukte waardoor Verstappen erg boos was. De Red Bull-coureur noemde het een domme actie.

Voor Sergio Perez bleek het achteraf misschien wel de weg naar zijn eerste zege. De Racing Point-coureur won voor het eerst in 10 jaar een F1-race, terwijl hij voor 2021 nog altijd op zoek is naar een stoeltje. De Mexicaan hoopt naast Max Verstappen te racen bij Red Bull Racing, door de stoel van Alex Albon over te nemen.