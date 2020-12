Ferrari ziet briljante ronde Leclerc als bevestiging van weg terug naar de top

Ferrari reed gisteren een uitstekende kwalificatie gezien alle problemen die het dit seizoen heeft gekend. De sportieve crisis waarin het Italiaanse team zich verkeerde is zeker nog niet voorbij, maar langzaamaan begint het rode team terug richting de top te komen.

Volgens teambaas Mattia Binotto, die dit weekend weer aanwezig is in Bahrein, werd dat bevestigd door de ronde van Charles Leclerc. Hij zette een superronde neer aan het begin van Q3 en liet het daarna lopen omdat Ferrari en Leclerc niet het idee hadden dat het nog sneller kon.

De Italiaanse teambaas: "Charles reed een schitterende ronde om zijn beste kwalificatieprestatie van het seizoen te evenaren. De vierde plaats was te danken aan zijn geweldige talent, des te opmerkelijker gezien het feit dat hij bijna de hele tweede vrije training miste. Het is gewoon jammer dat het niet lukte om Q2 op de mediums te kwalificeren, dit zou zijn hem in een betere positie voor de race brengen, maar hij deed zijn uiterste best."

"Sebastian miste wat tijd op de baan aan het einde van VT3 met een technisch probleem en hij voelde zich veel comfortabeler met de auto dan vrijdag, maar kwam niet door Q2 in een sessie waar slechts honderdsten van een seconde je plaatsen kunnen winnen of kosten. Het team op de baan zou gefeliciteerd moeten worden met het geweldige werk door Seb's PU zeer snel te veranderen als voorzorgsmaatregel na de derde vrije training en manier waarop ze zich voorbereidden op en uitvoerden wat een zeer complexe kwalificatiesessie was."

"Zoals gewoonlijk zullen we tijdens de race proberen zoveel mogelijk punten mee naar huis te nemen. Het zal niet makkelijk zijn, want iedereen is erg gelijkmatig op elkaar afgestemd, maar als we alles perfect doen, kunnen we iets waardevols doen."